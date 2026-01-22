ニューサウスウェールズ大学の研究者が赤外線カメラで撮影した写真。夜のシドニー・オペラハウスとシドニー・ハーバーブリッジが熱を発する様子が写っている/UNSW Sydney（CNN）水面をきらめかせ、砂浜に降り注ぐ太陽の光は、オーストラリア名物のひとつだ。同国の最大都市シドニーでは、太陽の力でエネルギーを生み出す研究が進められている。ただし、だれもが思い浮かべる方法とは違う。ニューサウスウェールズ大学（UNSW）の博