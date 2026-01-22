静岡・御前崎市内でキャンプ中のＪ３福島が２２日、今季初の練習試合（３５分×３）を地元・静岡産業大と行い、今季加入した「カズ」こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）は、２本目で２０分出場した。１５分が経過した時点でピッチに入り、ＤＦラインの裏を狙って走り、守備でも前線から相手のボールを追ってアグレッシブにプレスをかけた。シュートを打つ場面はなかったものの、ダイレクトでパスを回すなど、前線でボールに触