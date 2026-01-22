俳優の瀬戸康史が２２日に肺炎のため亡くなった棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ、享年８６歳）さんを追悼した。加藤さんと同じ福岡県嘉麻市出身で所属事務所も同じの瀬戸は「突然の訃報に接し、お悔やみ申し上げます。地元が同じで、一二三さんと一緒に嘉麻市特別市民として表彰を受けた際に、授賞式でお互いの実家がほんの数分の距離だったと分かり、いつも早口な一二三さんが、さらに早口で当時のエピソードや地元の話をた