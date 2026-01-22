◆大相撲▽初場所１２日目（２２日、両国国技館）西幕下１３枚目・藤壮大（藤島）が、西幕下１４枚目・夢道鵬（大嶽）を寄り切って、４勝目を挙げた。「攻め込まれてしまったが、２本入っていたので、力まないようにしていた」と振り返った。幕下１５枚目以内では初めての勝ち越しも「もっと大勝ちをしないといけないので、満足していない」と話した。残り１番へ「最後の１番に集中する」と意気込んだ。