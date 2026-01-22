政府は26年度の診療報酬改定で医師らの人件費などに当たる「本体」部分を3.09％引き上げる方針を決めた。24年度の前回改定の0.88％を大きく上回り、物価高騰の中で経営に苦しむ医療機関を支援する。 上げ幅が3％台となるのは、3.4％だった1996年度以来30年ぶり。高市早苗首相と片山さつき財務相、上野賢一郎厚生労働相が首相官邸で協議し、厚労相の提案内容で決着した。 上野賢一郎・厚労相