円全面安、日銀の政策金利据え置き見通しで＝東京為替概況 ２２日の東京外国為替市場で、ドル円は１５８．７４円付近まで円安・ドル高推移した。本日から始まっている日銀金融政策決定会合で政策金利が据え置かれる見通しであることや、格付け会社Ｓ＆Ｐが高市政権の政策が日本の財政悪化を招く恐れがあると指摘し、格付けや格付け見通しの変更が警戒されたことが円相場を圧迫した。超長期ゾーンを中心として円債に買い