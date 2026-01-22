テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドから中立に変化 1.4012エンベロープ1%上限（10日間） 1.3972ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3935一目均衡表・雲（上限） 1.3908100日移動平均 1.387310日移動平均 1.3866一目均衡表・雲（下限） 1.3858一目均衡表・転換線 1.3837200日移動平均 1.3823現値 1.380721日移動平均 1.3786一目均衡表・基準線 1.3735エンベロ&#