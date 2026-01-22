【これからの見通し】トランプ演説を経て米国売り一服も、高市トレードの円売り圧力残る 昨日注目されたトランプ米大統領の演説では、グリーンランド支配権確保のために軍事力は使用しないとしている。また、欧州８カ国に対する2月1日からの関税発動を見送った。これを受けて、いわゆる米国売りの動きは一服している。米10年債利回りは4.30％台をピークとして足元では4.25％付近に低下している。昨日の米株