【新華社東京1月22日】日本政府観光局（JNTO）は21日、昨年12月の訪日外国人客数を発表した。中国本土からの訪問は前年同期比45.3％減の33万400人だった。データによると、高市早苗首相が台湾に関する誤った発言をした11月以降、中国本土からの観光客は明らかに減少した。中国本土客は10月には71万5700人だったが、11月には56万2600人となった。（記者/楊智翔、劉春燕、李詩萌）