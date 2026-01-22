歌手で女優の今井美樹（62）が22日、自身のインスタグラムを更新し、夫でギタリストの布袋寅泰（63）、超大物シンガー・ソングライターとの3ショットを披露した。「さださん、お元気ですか！」と書き出すと、自身とさだまさし、布袋が肩を寄せ合う3ショットをアップ。「楽しいお話満載でしたね。またおしゃべりの続き、楽しみにしています。ありがとうございました」とつづると、ハッシュタグでは「さだまさし」「美しい場所