¾­´ý³¦¤ÇºÇ¹âÎð¾¡Íø¡¢¸½Ìò¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢ÄÌ»»ÂÐ¶É¿ô¤Ê¤É¿ô¡¹¤Îµ­Ï¿¤ò»ý¤Á¡¢ÈÕÇ¯¤Ï¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡¢¾­´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤äÆüËÜ¾­´ýÏ¢ÌÁ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ÀïÁ°À¸¤Þ¤ìºÇ¸å¤ÎÌ¾¿Í·Ð¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï°¦ºÊ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾®4¤Î»þ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¿·Ê¹¤Î¾­´ý´ÑÀïµ­¤ÈµÍ¾­´ý¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢51Ç¯¤ËÆî¸ýÈË°ì