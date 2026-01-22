俳優の川崎麻世が20日に自身のアメブロを更新。歌手のGACKTが主催した新年会で、俳優の竹内涼真と初対面したことを報告した。【映像】 竹内涼真も参加した“バカ騒ぎ”新年会の様子（複数カット）この日、川崎は「熱い男達のGACKTの新年会で1人涼しげに静かに微笑んでる長身のイケメンがいた」と明かし「はじめましての竹内涼真くんだ」と竹内との2ショットを公開した。続けて、元プロボクサーの亀田興毅からの紹介だったと