椎名うみ『青野くんに触りたいから死にたい』単行本14巻（講談社）が1月22日に発売された。また最終巻発売を記念して、1月22日からコミックDAYSで4日間の全巻無料キャンペーンが開催される（※最終巻除く）。 【写真】Xでは「名場面コンテスト」開催 生者と死者。断絶した世界のふたりが、手を伸ばし合う。切なくて怖くて愛おしくて、心がぐちゃぐちゃにされて、でも読まずにいられない。唯一無二のホラーラブス