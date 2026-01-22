¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ILLIT¤¬¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØILLIT LIVE ¡ÆPRESS START♥¡Ç¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹ILLIT ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢3·î14Æü¡¦15Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£ÆüËÜ¤Ï6·î13Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤ÎÁ´5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢8·î22Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£ 2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È