大和証券オフィス投資法人 [東証Ｒ] が1月22日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の経常利益は前の期比7.9％増の74.9億円に伸びたが、26年5月期は前期比4.3％減の71.7億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を7900円→8020円(前の期は6920円)に増額し、今期は7250円にする方針とした。 株探ニュース