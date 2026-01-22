ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ [東証Ｐ] が1月22日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益を従来予想の53.6億円→58.4億円(前年同期は47.2億円)に9.0％上方修正し、増益率が13.5％増→23.7％増に拡大し、従来の4期連続での上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の107億円→112億円(前期は98.9億円)に4.7％上方修正し、