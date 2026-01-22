22日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数936、値下がり銘柄数479と、値上がりが優勢だった。 個別ではフジプレアム、山田再生系債権回収総合事務所、ケミプロ化成がストップ高。ジー・スリーホールディングス、チタン工業、レダックスは一時ストップ高と値を飛ばした。アクシーズ、技研ホールディングス、日本電技、ソネック、大成温調など99銘柄は昨年来高値を更新。日本精