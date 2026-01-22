22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ16784026.1 48740 ２. 純金信託 28955 -25.8 23410 ３. 純銀信託 20018 -41.1 47460 ４. 日経Ｄインバ 18886 -11.65086