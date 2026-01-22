北川精機 [東証Ｓ] が1月22日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益を従来予想の3.4億円→5.5億円(前年同期は4.1億円)に61.8％上方修正し、一転して32.2％増益を見込み、一気に17期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の6.5億円→8.6億円(前期は5.9億円)に32.3％上方修正し、増益率が8.5％増→43.6％増に拡大し