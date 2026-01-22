気象予報士の森田正光さんが自身のＸで、亡くなった棋士の加藤一二三さんを追悼する投稿寄せています。 【写真を見る】【 森田正光 】棋士・加藤一二三さんを悼む「貫禄とはこういうものかと思った記憶があります」森田さんは、日本画の展覧会で加藤さんと同席。「生涯現役」という言葉が添えられた加藤さんの肖像画がプリントされたＴシャツに直筆サインをもらった森田さんが、加藤さんと?ショットに収まっている、にこやか