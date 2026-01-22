東京都台東区の飲食店のドアを壊したとして建造物損壊の疑いで逮捕され、当面の謹慎が発表された歌舞伎俳優の中村鶴松（30）が、3月に行われる全国巡業公演も休演することが22日までに発表された。鶴松は謹慎に伴い、2月1日初日の「猿若祭二月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座）の休演が発表されていたが、3月7日からの中村屋一門の巡業「中村勘九郎中村七之助春暁歌舞伎特別公演」も出演を見合わせる。公演の公式サイトで「『