日本チェーンストア協会が22日発表した2025年の全国スーパー売上高は、既存店ベースで前年比2.2％増となり、6年連続で前年実績を上回った。食品メーカーの値上げやコメの高騰で店頭価格が上昇したことが寄与した。ただ消費者の節約志向が高まり、買い上げ点数は減少した。全店ベースでの売上高は12兆8675億円だった。協会の担当者は「値上げ疲れによる買い控えがみられ、（価格が比較的安い）プライベートブランド商品は伸長し