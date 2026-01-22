オスカー俳優ブレンダン・フレイザー主演の映画『レンタル・ファミリー』（2月27日公開）より、ブレンダンと共演の柄本明らの撮影風景を収めたメイキング写真13点が一挙解禁された。【写真】日本での『レンタル・ファミリー』撮影風景を捉えたメイキングカット本作の主人公は、報酬を得て“家族”の役割を演じる俳優を派遣する「レンタル・ファミリー」会社で働くことになった、アメリカの落ちぶれた中年俳優フィリップ。東京