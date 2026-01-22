人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』（Nintendo Switch 2／PS5／PS4／Xbox Series X|S／Steam）のYear3追加キャラクター第3弾「アレックス」が、3月17日に参戦決定。パワフルなバトルシーンが見られるゲームプレイ映像も公開された。【動画】「JAM Project」の激アツなテーマ楽曲が流れるアレックスのゲームプレイ映像アレックスは『ストリートファイターIII: New Generation』で主人公として初登場。アメリカのビッ