女優のケイト・ハドソン（46）が、新作映画『Song Sung Blue』の役作りでボトックス注射をやめたことを明かした。作品は1980年代が舞台で、当時はシワをなくす美容注射が存在しなかったためだという。 【写真】母ゴールディ・ホーンとの２ショやっぱ似てる！ ケイトはザ・スタンダード紙にこう語った。「ボトックスをやめるのは簡単な選択だったわ。80年代にはそんなものなかったから。それに私は兄や弟