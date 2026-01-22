¢¡·³»öÎÏ¶¯²½¤â²Á³ÊÀ­Ç½Èæ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤ò2000Ãû¥¦¥©¥ó¡ÊÌó210Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¤ËÁý¤ä¤¹¤è¤¦ÃíÊ¸¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ3¡¥5¡ó¿å½à¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤Ï65Ãû8642²¯¥¦¥©¥ó¤À¡£¤³¤ì¤ÏGDPÈæ2¡¥42¡ó¡£´ÚÊÆ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñËÉÈñ¤òGDPÈæ3¡¥5¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¾ì¹ç¡¢Ìó30Ãû¥¦¥©¥ó¤ÎÍ½»»¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢Í½»»¤òÍýÍ³¤Ë¿ä¿Ê¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ñËÉÎÏ