DeNAは22日、大野貴洋氏（47）と今季コーチ契約を結んだことを発表した。2軍野手育成コーチに就任し、背番号は83。所沢商（埼玉）から横浜（現DeNA）に96年ドラフト3位で入団。01年に退団し、02〜08年まで社会人野球の東京ガスでプレーした。1軍出場はなし。また23〜25年まで東京ガスのコーチを務めていた。