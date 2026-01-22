読売新聞の橋本五郎特別編集委員が22日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、高市早苗首相が衆院解散に踏み切ることに理解を示した。高市氏は23日の通常国会冒頭で解散を宣言し、衆院選（27日公示、2月8日投開票）の実施する。19日の会見では「なぜ今なのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民の皆さんに決めていただく。それしかない。そのように考えたから」と