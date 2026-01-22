「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２２日、尼崎）久田敏之（４４）＝群馬・９１期・Ａ１級＝が１回戦の５Ｒで、コンマ２１のトップＳから４カドまくりを決めて、３連単４万４千１６０円の高配当を演出した。「Ｓはもうちょっと行ってたと思ったけどラッキーでしたね」とニッコリ。足は「目立たなくて普通だけど乗り心地、舟の向きは悪くなかった」とまずまずの仕上がり。ただ「もうちょっと押し感が欲しいのでペラ調