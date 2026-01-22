【ワシントン共同】米南部テキサス州エルパソの移民収容施設で収容者のキューバ人男性（55）が死亡し、ワシントン・ポスト紙電子版は21日、地元当局が検視報告書で「他殺」と指摘したと報じた。同紙によると米国の移民収容施設で死者が相次いでおり、昨年は30人以上、今年も男性を含め6人が死亡している。同紙によると、キューバ人男性は3日に死亡。国境警備や移民取り締まりを管轄する国土安全保障省は当初、男性の死因を明ら