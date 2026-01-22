タレントの恵俊彰が２２日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「ひるおび」で、デビュー記念日を迎えた人気グループに粋な計らいを見せた。この日デビュー６周年を迎えたＳｉｘＴＯＮＥＳは、早朝から各局の生番組をハシゴ出演。日本テレビ系「ＺＩＰ！」では、ジェシーが「お花、お花、ありますか？」と受け取るしぐさを交えながら、“おねだりボケ”をさく裂させた。だが、用意されておらず、水卜麻美アナは「ごめんなさい。そういうのは