梶が谷駅構内の列車衝突事故が影響東急電鉄は2026年1月22日、今春3月14日（土）に各線でダイヤ改正を実施すると発表しました。田園都市線では、一部時間帯で列車種別を変更するほか、昨年に発生した列車衝突事故の影響により、一部区間で運転本数が減少します。【画像】これが田園都市線「車両不足による減便」の概要です（ダイヤ改正前と改正後を比較）田園都市線では、平日渋谷発の18時台〜19時台の中央林間方面の急行が、一