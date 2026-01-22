現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、遠藤航（ベンチ入りも出番なし）が所属するリバプールが、マルセイユと敵地で対戦。３−０で今大会５勝目を挙げ、４位に浮上した。正確無比な右足で先制点を挙げたのが、ドミニク・ソボスライだ。前半終了間際の45＋１分、ゴール前でFKを獲得。すると、25歳のハンガリー代表MFは壁の下を通すグラウンダーの一撃で、鮮やかにゴールネットを揺らした。