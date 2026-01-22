千葉県に展開する菓子店「お菓子のたいよう」では1月22日より、冬・春限定商品「あまおうブレヴァン」を販売している。 福岡県産あまおう苺を贅沢に重ねたバウムクーヘン千葉県産の米粉を100%使用した新感覚のバウムクーヘン「あまおうブレヴァン」が登場した。従来の軽やかなバウムクーヘンとは異なり、重厚感のある生地が特徴で、外はサクサク、中はもっちりとした食感。グルテンフリーでありながら、その満足感はまるで小麦を使