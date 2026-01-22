アメリカのトランプ大統領は21日、ダボス会議で行った演説で領有を目指すデンマーク自治領のグリーンランドを何度も「アイスランド」と言い間違えました。トランプ大統領「彼らは我々のためにアイスランドにいるわけではない。きのうはアイスランドのせいで株式市場が下落した。アイスランドは我々に多額の損失を与えている」トランプ大統領は21日、ダボス会議の演説でグリーンランドを「アイスランド」と少なくとも4回言い間違え