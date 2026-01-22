「肉めし岡もと」では1月21日より、看板メニューの「肉めし」を濃厚な黒味噌仕立てにした「黒味噌肉めし」を期間限定で販売開始した。 見た目も味もインパクトのある一品白米の上に黒味噌ダレで煮込んだ肉をたっぷりと盛り付け、豆腐と煮玉子にも同じタレを絡めた新メニュー「黒味噌肉めし」が登場した。仕上げには高菜を添え、丼全体が黒い見た目となっており、そのインパクトは強烈だ。味わいも見た目に負けず劣らず濃厚で、黒味