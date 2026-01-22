ウェルネスダイニングは1月21日、「防災備蓄と食の意識に関する調査」の結果を発表した。調査期間は2025年11月、全国の25〜65歳の男女を対象にインターネットで行われた。 災害時の備蓄を用意しているか?調査によると、防災備蓄をしていないと回答した人は52.0%。半数近くが災害時の備えを十分に行っていないことが分かった。 移築品は何日分を用意しているか?また、備蓄をしている人のうち、「3〜6日分」が最多の55.5%。続いて「2