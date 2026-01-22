特許庁から、ちょっと変わったクイズです。【#色彩のみからなる商標クイズ】この茶・白・赤の組み合わせは、何の商品を表しているでしょうか? (@jpo_NIPPONより引用)茶・白・赤の3色からイメージできる商品、覚えはありませんか?SNSに寄せられた回答を見てみると、「カプチーノを溢したイタリア国旗です」「缶コーヒーだな、UCCだったかな?」「UCCミルクコーヒーですね笑」といった回答が。確かに、欧州の国旗のようにも見えますが