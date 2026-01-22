東京で人気の「謎を解かないと帰れない」謎解きカフェ「はてな珈琲店」の新店舗が、1月26日に大阪梅田でオープンする。 1人でも気軽に立ち寄れるカフェ謎解きカフェ「はてな珈琲店」が、関西初となる店舗を梅田にオープンした。同店は、オシャレな店内でコーヒーを楽しみながら謎解きに挑戦できる新感覚のカフェ。予約不要で気軽に立ち寄れる。 はてな珈琲店で取り扱う謎はすべて完全オリジナル一般的な体験型脱出ゲームとは異なり