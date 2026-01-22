帝国データバンクは1月21日、2026年節分シーズンに発売される「恵方巻」価格の動向について調査・分析結果を発表した。調査は、全国の大手コンビニエンスストア・外食チェーン・スーパー・日本料理店などのうち、前年の価格と比較可能な「恵方巻(五目・七目)・海鮮恵方巻」を対象とした。比較対象は合計104社。○今年の恵方巻、平均価格は2年連続「10%超」の値上げ計104社を対象とした「2026年節分シーズン」の恵方巻価格を調査し