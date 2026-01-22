マイナビは1月21日、「バイトテロの実態・対策に関する企業調査」の結果を発表した。調査は2025年12月5日〜12月10日、直近1年以内にアルバイト採用業務に携わった20〜69歳の会社員(会社役員・自営業含む)1,500名を対象にインターネットで行われた。○2025年にバイトテロが発生した企業は26.3%「バイトテロ」とは、「アルバイト従業員による不適切なSNS投稿や業務中のいたずらなど」のことを指す。企業のアルバイト採用担当者に対し