¤¤¤ï¤­Ê¿¶¥ÎØ£Ç?¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µ­Ç°¤¤¤ï¤­¶âÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£²£²Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£º£Ç¯£Óµé¤Ë½é¾º³Ê¤·¤¿Àî¾åÎ´µÁ¡Ê¤ê¤å¤¦¤®¡¢£²£µ¡áÆÊÌÚ¡Ë¤¬¡¢½é¤Îµ­Ç°»²Àï¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÌÔÎõ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡££Áµé»þÂå¤ÏÆÀ°Õ¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ÇÇòÀ±¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö£Áµé¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÁö¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£Óµé¤Ç¤½¤ì¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¥ì¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀÑ¶Ë·¿¤Ø¤Î²óµ¢¤òÀë¸À¡£²Ì´º¤Ë¹¶¤áÂ³