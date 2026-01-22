アナウンサー出身タレントたちは、ガードが堅い学生生活を送っていた。テレビ東京の局アナからフリーに転身し３年弱の森香澄（３０）が２２日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。将来を意識し始めた高校時代、両親から受けた教えを明かした。「『アナウンサーも考えてる』みたいなことを言ったら、『じゃあ男の人とはもう絶対にツーショットを撮るな。流出するから』（と言われた）」。森の父親は