お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２１日放送の読売テレビ「吉田と粗品と」に出演。前妻との金銭事情を明かした。番組では、月のお小遣いが１万円だという３１歳男性の「お小遣いを少しでも増やしてもらうために良い方法はないでしょうか？」という悩み相談が届いた。これを踏まえて粗品は、「ブラックマヨネーズ」吉田敬に「ご家庭のお小遣い制度みたいな、なんかあるんですか？」と質問。吉田は「俺が稼いだやつのなんぼ