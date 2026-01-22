レインズインターナショナルが展開する牛角は1月21日、グランドメニューの新たな食べ放題コースとして「50品コース」(3,058円)を全国の牛角店舗で発売した。「50品コース」(3,058円)同コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番焼肉をはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」といった創作焼肉、キムチやおつまみ・サラダまで、幅広くラインナップしている。さらに、牛角ファンから支持を