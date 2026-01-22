原口一博衆院議員は２２日、Ｘを更新し、政治団体「ゆうこく連合」の国政政党化が難しくなったことを報告した。原口氏は「解散前日ですが、政党要件を満たす同志を募ることができませんでした。ゆうこく連合の現時点での国政政党要件獲得に失敗しました。私の力不足です」とポストした。原口氏は立憲民主党と公明党による新党「中道改革連合」を公明党による立憲の吸収と非難して、合流しなかった。ゆうこく連合の国政政党化