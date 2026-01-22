日本将棋連盟は1月22日、加藤一二三九段が肺炎のため亡くなったことを報告した。86歳だった。訃報では「2026年1月22日（木）午前3時15分、加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が東京都済生会中央病院にて肺炎により86歳で逝去いたしました。ここに哀悼の意を表します」と伝えている。加藤一二三さんは1940年生まれ、福岡県出身。14歳でプロ4段、史上最年少棋士、史上初の中学生棋士となり、「神武以来の天才」と称されたほか、最年長