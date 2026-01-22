ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２２日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判で、奈良地裁が２２日に求刑通り無期懲役の判決を言い渡したことを報じた。番組には、裁判を傍聴しこの事件の取材を続けているジャーナリストの鈴木エイト氏がリモート出演。鈴木氏は判決に対し「非常に重い判断だと思うんですけれども」とし、判決には根拠があることを示した上