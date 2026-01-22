◆テニス▽全豪オープンテニス第５日（２２日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２２日＝吉松忠弘】世界ランキング８８位の（安藤証券）がストレートで敗退した。同２１位で第２１シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）相手に、３−６、１−６の１時間１６分で敗れた。強風の中、内島がミスを連発した。第１セットのスタートで、先に相手のサービスゲームを２度も破ったが、自身の