巨人は今季、多くの期待の新戦力が加わり、顔ぶれが変わった。就任３年目の阿部監督は「新しくチームを作る」と２年ぶりのリーグ優勝、１４年ぶりの日本一へ決意を示している。今オフの巨人の新戦力は以下の通り。ドラフト含め１０人以上が加わった。【ＦＡ補強】松本剛外野手（日本ハム）、則本昂大投手（楽天）【新外国人】フォレスト・ウィットリー投手（レイズ）、ブライアン・マタ投手（レッドソックスマイナー）、スペン